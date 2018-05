Bílé Vánoce Lucie Bílé - Dům kultury Liberec

Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska za doprovodu Bílého pěveckého sboru s hostem Janem Toužimským a Zbigniewem Czendlikem spolu s filharmonií Bohuslava Martinů.

Po loňském úspěšném koncertu, který během pár dnů vyprodal do posledního místa halu Euronics, slavice Lucie Bílá představí svůj Vánoční koncert pod názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé II. v menším sále a to v Kongresovém centru ve Zlíně v úterý 18. prosince v sedm hodin večer. Tento Vánoční koncert bude opět obohacet orchestrem a to tentokrát za doprovodu místní Filharmonie Bohuslava Martinů. Koncert diriguje Miriam Němcová.

Můžeme se opět těšit na zhruba padesát učínkujících na pódium. Všichni učínkující, ať už je to Lucie Bílá, kapela Petra Maláska s Petrem Maláskem v čele nebo filharmonie, nám pár dní před Štědrým dnem ve Zlíně zpříjemní krásný sváteční večer a to tímto mimořádným koncertem, ze kterého dýchá láska, klid a kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého dne.

Vstupenky v síti Ticket Stream.