Lassie: Nové dobrodružství

Legendární příběh o Lassie znovu ožívá.

Nejslavnější kolie světa se konečně vrací na plátno! A jak jinak než s jejím věrným parťákem Florianem po boku. Ale nejen s ním. V novém dobrodružství je kromě nových dvounohých i čtyřnohých přátel čeká taky pořádně nebezpečný úkol – musí vypátrat, kdo stojí za záhadnými únosy psů, mezi kterými je i jejich kamarádka, malá Jack Russell teriérka Pippa. Je tu napínavá podívaná pro celou rodinu a nezapomenutelný filmový zážitek pro všechny malé i velké milovníky psů.

Lassie se vydává na záchrannou misi se svým nejlepším kamarádem Florianem a jejich novými přáteli Kleou a Henrim. Tentokrát jsou odvaha a důvtip dlouhosrsté kolie obzvláště potřebné, musí totiž přijít na kloub podivnému mizení několika čistokrevných psů a přechytračit dvojici obzvlášť mazaných padouchů.

Konečně prázdniny! Letos je Florian odmítá strávit bez své milované Lassie a udělá pro to cokoli.

I kdyby to znamenalo vyměnit dovolenou s rodiči na Kanárských ostrovech za léto na statku v Jižním Tyrolsku s tetou Cosimou, jejími svěřenci, sourozenci Kleou a Henrim, a Jack Russell teriérkou Pippou. Když se Florian, Kleo a Henri doslechnou, že v okolí záhadně mizí psi, dost je to znepokojí a začnou se o Lassie a Pippu bát. A krátce nato se jejich nejčernější obavy vyplní! Někdo se totiž vloupe do domu tety Cosimy a Pippu ukradne! A tak je okamžitě rozhodnuto. Všichni tři kamarádi se společně s Lassie vydávají chytit zloděje a zachránit nejen malou Jack Russell teriérku, ale i všechny další unesené psy. Nové dobrodružství začíná!

Vstupné 140 Kč.

Režie Hanno Olderdissen • Hrají Nico Marischka, Katharina Schüttler, Justus von Dohnányi, Annette Frier