Letní kino – Top Gun: Maverick

Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi a akčním dramatu Top Gun: Maverick?

Letní kino Březová promítne v pátek 5. července ve 21:30 akční drama Top Gun: Maverik. Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick je bravurním pilotem, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle bude muset Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi.

Jedním z pilotů, které má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho kamaráda a navigátora Goose. Znalci prvního Top Gunu vědí, že Goose zahynul, když se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, pilotované právě Maverickem. A jeho syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za žádnou cenu nechce, aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že pravděpodobnost, že některý z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec malá.

Kde: Amfiteátr KD

Vstupné: 100 Kč, prodej vstupenek probíhá hodinu před začátkem promítání.

Promítání proběhne pouze za příznivého počasí.