Ti nejlepší z nejlepších sami prchají před zákonem. Akční krimi komedie Mizerové: Na život a na smrt bude k vidění už 20. června v Kulturním domě a Multifunkčním centru Březová.

Letos v létě se vrátí kultovní Mizerové s nejnovějším mixem akčních scén a nekorektního humoru. Tentokrát je však čeká nečekaný zvrat: Ti nejlepší z nejlepších musí sami prchat před zákonem. V hlavních rolích se znovu potkávají Will Smith a Martin Lawrence, co by detektivové Mika Lowrey a Marcuse Burnett. V dalších se představí Vanessa Hudgens, Paola Núñez, Alexandr Ludwig, Eric Dane a další.

Vstupné 140 Kč.

Režie Adil El Arbi, Bilall Fallah.

Zdroj fotky: KD a MFC Březová