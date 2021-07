Seven Menhir Jerem'I a Dependence

.. českobudějovická invaze v podání kapel ,,SEVEN,, a ,,MENHIR,, přijede k přehradě v Lesíku u Nejdku.Obě party pravidelně přijíždějí na mé akce a vždy je to úžasný mejdan,ale to už víte.Váženým hostem bude brněnská parta ,,JEREM´I,,.Celou akci otevřou sokolovští parta ,,DEPENDENCE,, ...