Pavel Vondráček - Love Stories Tour - Teplá u Mariánských Lázní

Nezapomenutelná tour mladého českého klavíristy a skladatele Pavla Vondráčka se uskuteční také v Modrém sále kláštera v Teplé u Mariánských Lázní v sobotu 15. srpna 2020. V úchvatném komorním prostředí zazní skladby z umělcova nejnovějšího alba, ale také hudba z alba předchozího, hudba převzatá či skladby klasických skladatelů.

Pavel Vondráček je jedním z nejtalentovanějších mladých klavíristů. Na klavír začal hrát ve svých 3 letech a mnoho let navštěvoval hodiny klasické hudby. Až ve svých 13 letech objevil svoju vášeň pro skladbu a klavírní improvizaci. Po mnoha vystoupeních vydal v roce 2015 své debutové album "Lost in the Wind", které obsahuje především úpravy populárních písní, ale také výběr z autorových vlastních improvizací. Nedlouho po vydání alba Lost in the Wind nastoupil na nejprestižnější hudební akademii světa Berklee College of Music a složil hudbu k albu "Love Stories", které vydal až koncem roku 2019. S albem též odstartoval svou klavírní tour velmi úspěšnými koncerty v Poděbradech a Praze. Po úspěchu ve Spojených státech se na přelomu května a června vrací do ČR a na podzim pokračuje evropskou tour.

Hudba na albu "Love Stories" je osobní zpovědí umělce, který právě objevuje první milostné vztahy. Téma lásky je netradičně ztělesněné v čistě instrumentální hudbě a dává posluchači velký prostor k vlastní fantazii. Pavel Vondráček pro svou "Love Stories Tour" připravil nezapomenutelný program plný překrásné hudby, úžasných hostů, ale také vizuální prožitek.