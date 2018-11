Lucie - Karlovy Vary

Nejslavnější česká skupina Lucie bude pokračovat v koncertování i v roce 2019. Po osmi vyprodaných hokejových stadionech se rozhodla vyrazit na turné po menších halách v Česku. V červnu příštího roku se v rámci pokračujícího turné k aktuálnímu albu EvoLucie zastaví v plzeňském Lochotínském amfiteátru na jediném open air vystoupení v roce a dále na podzim v Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Jihlavě, Znojmě, Zlíně, Olomouci nebo Třinci. Na většině míst kapela minimálně 15 let nekoncertovala.

„Je nám ctí oznámit, že kapela po vydání nového alba EvoLucie pokračuje v činnosti a vyráží za fanoušky do regionů. V menších halách jim bude mnohem blíž a koncerty tak dostanou další rozměr. Lucie na všechny zastávky přiveze vizuály a zmenšenou show, kterou nedávno předvedla na vyprodaných stadionech,“ říká manažer skupiny Ladislav Vajdička z vydavatelství BrainZone.

Turné 2019 bude ve znamení nedávno vydaného a skvěle přijatého alba EvoLucie, které kapela vydala po 16 letech od poslední řadovky. Skupina na něm pracovala s přestávkami sedm měsíců. Svými skladbami na desku přispěli všichni členové David Koller, Robert Kodym, P.B.CH. a Michal Dvořák. O většinu textů se postaral Robert Kodym. Třinácti písňová kolekce se natáčela pod dohledem zvukaře a producenta Pavla Karlíka. Výsledný zvuk části skladeb vybrušovali i zkušení zahraniční producenti Mike Fraser, John Spiker, Mark Plati, Mike Clink nebo čeští zvukaři Ecson Waldes a Jiří Janouch. Zajímavý je i výčet některých hostů, mezi nimiž jsou i zpěvačka Lenny, saxofonista Vratislav Brabenec z The Plastic People of the Universe nebo kytarista Phil X z kapely Bon Jovi.

EVOLUCIE TOUR 2019:



20.6. Plzeň – Amfiteátr Lochotín

7.11. Hradec Králové - ČPP Arena

9.11. Liberec - Home Credit Arena

12.11. Ústí nad Labem - Zimní stadion

14.11 Karlovy Vary - KV Arena

16.11. České Budějovice - Budvar aréna

19.11. Jihlava - Horácký zimní stadion

21.11. Znojmo - Zimní stadion

23.11. Zlín - Zimní stadion Luďka Čajky

26.11. Olomouc - Zimní stadion

28.11. Třinec - Werk Arena