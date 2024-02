Adam Plachetka & Ondřej Havelka a jeho MM

Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers Vám přinášejí NEBE NA ZEMI, čili zapějí k Vaší potěše nesmrtelné písně pánů Ježka + Voskovce + Wericha.



Je známo, že Adam Plachetka v poslední době s oblibou překračuje hranice světa klasické hudby a vydává se do hudebních oblastí dosud jím neprobádaných. Jistě mnozí zaznamenali jeho projekty muzikálové či operetní. Dlužno říci, že tyto výlety do mimooperních žánrů uskutečňuje jako výsostný profesionál, dokonale poučen, s plným nasazením a tvůrčí invencí.



A tak jej jeho neposedný duch znovu žene za novým dobrodružstvím a znovu do království lehkonohých múz. Tentokrát obrací svůj zájem k repertoiru Osvobozeného divadla. Okouzlen melodiemi Jaroslava Ježka a vtipnými, duchaplnými texty Voskovce a Wericha přizval ke spolupráci Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers. Vzniká tedy koncertní show, v níž oba umělci za doprovodu prvotřídního orchestru, specializovaného na jazz, swing a taneční hudbu meziválečného období, předvedou Ježkovy písně v celé žánrové pestrosti, pro skladatele tak typické - od osobitých ohlasů jazzových a swingových (Tři strážníci, Ezop a brabenec), přes originálně pojatá blues (Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět) a lyrické písně milostné (Svítá, Když se usmívala), až po brilantní, vtipné parodie (Holduj tanci pohybu, Láska zhrzená čili Na Poříčí dítě křičí). Dvacet nestárnoucích kusů, které dodnes neztratily nic ze svého espritu, vtipu i moudrosti, doprovodí orchestr Melody Makers, který své obsazení a instrumentář bude proměňovat tak, aby co nejvíce vyhověl Ježkovým nápaditým kreacím a výpadům do rozličných stylů a žánrů tehdejší populární hudby.



Oba protagonisté, pánové Plachetka a Havelka pak budou celý večer také provádět slovem a věříme, že jejich dialogy budou stejně jiskřivé jako písňové texty pánů V+W.