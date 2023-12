Cocoman & selector Boldrik + Sensimilium

Zveme vás na koncert Cocomana. Známého českého reggae rappera.

Vstupenky Online předprodej běží. Vstupenky lze zakoupit v prodejních sítích xTicket a Goout. Online předprodej: 220 Kč + poplatek ticketingu Tištěný předprodej: 220 Kč Na místě: 290 Kč Vstupenky budou i na místě . Tištěný předprodej: KlonDike music club, kavárna CRAFT coffee, Veselý výlet Pec pod Sněžkou Cocoman 22:30

Cocoman je nepřehlédnutelnou postavou na české reggae scéně. Znáte písničky jako Jedna Láska, Tak už to bal, Za Obzorem, Stoupám nebo Terorista? Projekty jako Sklizeň, Nevereš nebo Repráček session? Po dlouhých letech na stagích i ve studiu do jeho dobrodružství stejně dobře zapadá pozitivní reggae, zamyšlený folk nebo taneční elektronika. support: Sensimilium 21:00 Music Blessed by JAH // Dub / Reggae / Breakbeat / DnB / Jungle