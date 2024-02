Ed Sheeran v Hradci Králové 2024

Jedna z největších světových hvězd, britský zpěvák Ed Sheeran, se po pěti letech vrací do České republiky. Své fanoušky potěší hity jako Shape Of You, Thinking Out Loud nebo Perfect, které mají na YouTube dohromady 13,2 miliard zhlédnutí. Jako speciální host vystoupí britský písničkář Calum Scott.

Jeho Mathematics Tour navazuje na rekordní americké turné, na kterém Ed vytvořil několik rekordů v návštěvnosti, a tuzemská zastávka proběhne v Hradci Králové v multifunkčním Parku 360 v rámci série Rock for People Concerts. Součástí vstupenky na koncert bude Fan Zóna Parku 360, která se bude nacházet v bezprostřední blízkosti. Zde bude probíhat doprovodný program, řada aktivit včetně občerstvení již od dopoledních hodin.

Kdy a kde se koncert uskuteční?

Koncerty Eda Sheerana se uskuteční v sobotu 27. 7. 2024 a v neděli 28. 7. 2024 v areálu Parku 360 v Hradci Králové.