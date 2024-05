Léto ro(c)ku 2024

Chystáme se rozdmýchat klid a znovu rozpoutat peklo na festivalu, o kterém se bude mluvit až do dalšího roku – LÉTO RO(C)KU 2! Datum je 17.08.2024, místem je opět vyhlášený Festival park ve Vlčkovicích v Podkrkonoší.

Připravte se na hudební tsunami, která vás strhne do světa, kde hrají jen ty pravé kytary a basy rvou srdce. Účinkující? To jsou staré a nové legendy na pódiu! VITACIT, Markýz John, Krkonošské matky, NIGHTWISH Revival, Green Day Revival a The Last Revolution. To není lineup, to je armáda rockových bohů, která vám pohladí duši a zanechá vás žíznící po víc!

Připravte se na energii, která vám rozproudí krev, uvolní nervy a přinese nostalgii, která připomene vaše nejlepší párty chvíle. Bude to trošku punkové, trošku bláznivé a stoprocentně nezapomenutelné!

Zažijte LÉTO RO(C)KU 2 - tam, kde se rock stává nejen hudbou, ale stylem života. Vlčkovice jsou ready na další vlnu rockové revoluce, tak ji tvořte s námi!

Rock on!