Milé fanynky, milí fanoušci Rock for People, s těžkým srdcem oznamujeme, že se vyprodaný ročník 2020/2021 vzhledem k probíhající pandemii v plánované podobě neuskuteční. Program přesouváme na 16. - 18. června 2022

Zakoupené vstupenky nadále zůstávají v platnosti na příští rok, postupně budou také oznamováni znovupotvrzení interpreti.

A máme i dobré zprávy! Neskládáme ruce do klína, jakmile to bude možné a budou ujasněny podmínky pořádání letních akcí, zorganizujeme hudební setkání v areálu. Sledujte nás, ať vám chystané akce Rock for People neuniknou!

Letos jsme se navíc stali provozovatelem celého festivalového areálu v Hradci Králové a plánujeme v něm významné změny. Dejte nám vědět, jaká vylepšení by vás potěšila.

Děkujeme za vaši neustávající podporu a zprávy. Jste boží, držíte nás nad vodou a my vám to vrátíme.