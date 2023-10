Vánoční výstava betlémů v Muzeu hraček Stuchlíkovi

Chcete se příjemně naladit na předvánoční atmosféru? Nenechte si ujít výstavu historických i novodobých betlémů v Muzeu hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově, která tradičně dotváří tu krásnou a klidnou náladu Vánoc.

V rámci prohlídky vás čeká mimo hraček i unikátní expozice betlémů výtvarník a a betlémáře Ondřej e Vávr y . Jeho sbírka čítá kolem pětiset kusů z nejrůznějších materiálů. V adventním a vánočním období je již pátým rokem vystavována v různých obměnách v M uzeu hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově.

Letošní expozice opět nabídne velkolepou podívanou. Expozice betlémů mají takové nepsané pravidlo. Pokud se nejedná o stálou muzejní expozici, musí být každý rok na výstavě, která probíhá na stejném místě něco nového.

My se pochopitelně tohoto pravidla snažíme držet a není to žádný problém, protože Ondřej Vávra stále vyrábí, renovuje a shání nové betlémy do své sbírky.

V letošním roce bude expozice zaměřena na rozměrné betlémy z nejrůznějších materiálů, jako je především dřevo, ale i keramika, sádra, perník, nebo kukuřičné šustí. Nebudou chybět ani ty papírové, ale v menší míře – přeci jen výstav s papírovými betlémy je všude dost a my chceme našim návštěvníkům nabídnout něco mimořádného. Můžete se těšit na nádhernou vánoční betlémskou podívanou, kterou nikde jinde neuvidíte.

Otevírací doba:

prosinec vždy od úterý do soboty od 10 hodin do 16 hodin

Zároveň bychom vás rádi pozvali na prohlídku muzea po setmění. NOČNÍ PROHLÍDK Y MUZEA HRAČEK A BETLÉMů se uskuteční ve dnech 1. 12., 8. 12., 15. 12. 2023 od 18 hodin do 22 hodin.

Čeká vás:

prohlídka muzea hraček Stuchlíkovi

prohlídka expozice betlémů Ondřeje Vávry

vánoční atmosféra – vánoční výzdoba, cukroví, svařák a čaj Tímto Vás milí čtenáři srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

M uzeum najdete v bývalém areálu Jabloneckých skláren u koupaliště v Novém Bydžově, u lice U Mlýna 1437.