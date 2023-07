Autorská výstava Hany Koblížkové-Šálové, členky Ateliéru Malířů a grafiků Náchod, se uskuteční od 2. června do 10. září 2023 ve Výstavní síni Muzea Náchodska na rohu Zámecké a Tyršovy ulice. K vidění budou nejen autorčiny obrazy, ale také fotografie.

Otevírací doba:

Červen, září: úterý až neděle od 9 do 12 a od 13 do 17

Červenec a srpen: denně od 9 do 12 a od 13 do 17

