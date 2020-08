Cirk-Uff v Trutnově

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory města Trutnova, Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, Státního fondu kultury ČR a pod trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje.

Partner: CONTEPRO s.r.o.

STŘEDA 23. 9.

17:00 FyzioART

HNÍZDO NA NITKÁCH

+ akrobatická dílna po představení

šapitó / vstupné 150 Kč

ČTVRTEK 24. 9.

17:00 BRATŘI V TRICKU

HRA O TRŮN

šapitó / 150 Kč

18:30 CIRK LA PUTYKA

KALEIDOSCOPE

před Uffem

20:00 IVANA KOLCUNOVÁ

THE SAME SELF

šapitó / vstupné 200 Kč

PÁTEK 25. 9.

16:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

JANA RYŠLAVÁ: WALL DANCE

před Uffem

16:30 BRATŘI V TRICKU

BRATŘÍ SPECIÁL

šapitó / vstupné 250 Kč

18:00 BOLD & BALD

ROBO ERECTUS

před Uffem

19:00 GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER (Maroko)

FIQ! (WAKE UP!)

UFFO / vstupné 550, 490 Kč

21:00 CIRK LA PUTYKA

Cirkusová oslava 10. výročí Uffa a festivalu Cirk-UFF

před Uffem

22:00 MR. MOSS

koncert - electro swing

před Uffem

23:00 DJ MACKIE MESSER

párty - electro swing

Caffé UFFO

SOBOTA 26. 9.

15:00 COLLECTIVE COLLER

& HAVELKOVÁ / HESSOVÁ / HAVELKA / POLIAK

ROZLADĚNÉ DRŽKY

šapitó / vstupné 200 Kč

16:00 PRUHOVANÁ VÝZVA

Společné fotografování všech přítomných oděných v pruzích

před Uffem

16:30 KOŤÁTKO ZKÁZY

101 VĚCÍ, CO JSTE CHTĚLI UDĚLAT, ALE BÁLI JSTE SE

před Uffem

18:00 HOLEKTIV

BOŽENA

šapitó / vstupné 280 Kč

20:00 GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER (Maroko)

FIQ! (WAKE UP!)

UFFO / vstupné 550, 490 Kč

22:00 BLACKOUT PARADOX

SHAMANIAC

před Uffem

22:30 DJ GADJO.CZ

párty - latin - funky - world beats

Caffé UFFO

NEDĚLE 27. 9.

11:00 TEATRO PICCOLINO

PAN BONOBO

před Uffem

11:50 TEATRO PICCOLINO

cirkusové dílny

před Uffem

13:00 KOŤÁTKO ZKÁZY

101 VĚCÍ, CO JSTE CHTĚLI UDĚLAT, ALE BÁLI JSTE SE

před Uffem

14:00 TEATRO PICCOLINO

NEVIDITELNÝ CIRKUS

před Uffem

14:50 TEATRO PICCOLINO

cirkusové dílny

před Uffem

16:00 FyzioART

POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH

šapitó / vstupné 150 Kč

Změna programu vyhrazena