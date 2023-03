Spheres of Strings Terezie Kovalová & Jan Veselý

Nechte se unést ve sférách filmové, současné i klasické hudby v podání violoncellistky Terezie Kovalové a klavíristy Jana Veselého. V rámci koncertu „Spheres of Strings“ zažijete oficiálně druhé vystoupení tohoto dua, které můžete znát díky jejich společné skladbě Moonlight, či z coverového videoklipu The Show Must Go On (Queen), který vyšel v prosinci 2022.

Kombinace strunných nástrojů a pestrých hudebních motivů vás během jednoho večera přenesou do několika sfér zážitků. Večer nabídne pestrou kombinaci autorských skladeb i moderních coverů.