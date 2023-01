Měnící se svět - výstava sezony

Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách:

archeologická výstava přibližuje zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců v našem regionu a odpovídá například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci.

Výstava v Galerijním sále Muzea východních Čech obsahuje čtyři samostatné části

