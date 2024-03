Stejně jako v minulých letech jsme i nyní pro vás připravili archeologickou výstavu s názvem Co se tady vlastně našlo? A můžu to vidět? Na rozdíl od předchozích výstav je ta letošní instalována na venkovních panelech na muzejním nádvoří jičínského zámku, a to z důvodu rekonstrukce prostor stálé expozice a výstavní chodby jičínského muzea.

Cílem výstavy je opět zodpovědět otázku, která je našim archeologům v terénu pokládána nejčastěji. Dozvíte se o nejdůležitějších archeologických výzkumech loňského roku a výsledcích jejich probíhajících zpracování. Chybět nebudou ani základní informace o tom, kdy, kde a jak probíhá záchranný archeologický výzkum nebo představení našeho současného archeologického týmu. Uveden je například objev neznámého hradiště u Lična či archeologický průzkum v Drahorazi.

Většina panelů je vybavena QR kódy po jejichž naskenování fotoaparátem v mobilu se spustí doprovodná videa, 3D počítačové modely nálezů či virtuální procházka.

Výstavu si můžete prohlédnout od ledna do dubna 2024 na muzejním nádvoří jičínského zámku.