Den Černé hory

Užijte si konec léta na Černé hoře v Krkonoších. 17. září se na Vás těšíme na u horní stanice kabinkové lanovky. Rodiče i děti se mohou těšit na soutěže o ceny v hodnotě 20 tisíc Kč, dílničky, workshop na stavění kamenů, paddleboardy ale hlavně také exhibici bike trialového jezdce Petra Krause, který je Mistr světa v této kategorii a také Red Bull jezdec. Vstupné do Dětského parku Kabinka a na dané atrakce je zdarma. Kabinková lanovka je pro děti do 12 let ZDARMA, všichni ostatní jezdí za polovinu.