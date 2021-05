Otevření Galerie moderního umění

Navštívit Galerii moderního umění v Hradci Králové bude možné od úterý 4. května 2021.

Ve vstupní hale galerie mají návštěvníci příležitost spatřit prodlouženou intervenci Za Kulisou Dalibora Bači tvořenou tmavou a zvukově izolovanou komorou, ve které umělec za poslední rok strávil čtyři týdenní pobyty. Zkušenosti a prozření umělec nadále zpracovává nad rámec výstavy. Prvním výstupem je nenápadné překrytí oken haly fotografickými tisky reprodukujícími skutečný výhled z těchto oken.

V prvním patře galerie mohou lidé navštívit dlouhodobou výstavu Nekousavě kousati – Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji. Výstava představuje kolekci děl, kterou sám autor věnoval v roce 2008 Královéhradeckému kraji, od barokního zlaceného rámu po divácky atraktivní a radikálně barevná díla z posledních let.

Ve druhém a třetím patře se otevřou dvě nové stálé expozice Minulé století – dvacet osobností od kurátorky GMU Petry Příkazské a Posledních padesát let od jednoho z předních teoretiků současného českého umění Tomáše Pospiszyla. Nové expozice měli návštěvníci možnost krátce zhlédnout již v prosinci minulého roku, těsně před tím, než se galerie na více než čtyři měsíce uzavřela.

V době svého uzavření se galerie věnovala zejména rozsáhlé akviziční činnosti a vydala populárně naučnou knihu s odlehčeným názvem Galerie moderního (č)umění. Publikace s bohatými ilustracemi Marie Juklíkové čtenáře seznamuje s historií i současností Galerie moderního umění, objasňuje pojmy ze světa výtvarného umění a odhaluje každodenní život v galerii.

Vstup do galerie bude umožněn pouze s respirátorem. Předchozí rezervace vstupenek není potřeba. Vzhledem k rozlehlé ploše výstavních prostor se návštěvníci nemusejí bát, že by do galerie nebyli vpuštěni.

Otevírací doba GMU:

pondělí zavřeno

úterý–neděle 10:00 – 18:00

čtvrtek 12:00 – 20:00