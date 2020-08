Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje a město Trutnov pořádají v pátek 11. září, v rámci oslav 65 let od založení profesionální hasičské jednotky v Trutnově, DEN ZÁCHRANÁŘŮ. Spolupodílet se na této akci a prezentovat svou činnost bude Policie České republiky, Městská policie Trutnov, Zdravotnická záchranná služba, hasičské dobrovolné jednotky okolních obcí, Horská služba, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Český červený kříž a BESIP.

Těšit se můžete na statické ukázky techniky a vybavení jednotlivých účastníků a také na ukázky zásahové činnosti hasičů a policistů - zadržení pachatele, záchrana osob z výšky, záchrana osob z havarovaného vozidla, hašení vzníceného oleje na pánvi. Dále si návštěvníci budou moci vyzkoušet např. resuscitaci pacienta, tzv. opilé brýle nebo nárazový trenažér simulující náraz auta v rychlosti 30 km/h. Děti se pak mohou s radostí zúčastnit soutěží o drobné ceny, které mají připraveni instruktoři preventivně výchovného programu Hasík. Technika a vybavení účastníků akce bude k vidění od 9:00 do 17:00. Ukázky zásahové činnosti proběhnou ve dvou blocích, a to dopoledne od 10:00 do 11:45 a odpoledne od 15:00 do 16:45.

Srdečně Vás zveme na tuto událost, kde budete mít jedinečnou možnost zhlédnout na jednom místě techniku, vybavení a ukázky činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.