Pivofest na náměstí v Trutnově

Už 14 let se Pivofest v Trutnově těší oblibě tisíců návštěvníků, kteří za tradičními slavnostmi míří do centra města nezřídka i z více než sto kilometrů vzdálených míst v republice, ať už na pivo, hudební program, setkání s přáteli, nebo na vše, co tradiční událost druhou červnovou sobotu nabízí. I letos se příchozí mohou v sobotu 9. června těšit na pestrou přehlídku českých pivovarů a minipivovarů i řadu koncertů.

Na pódiu vystoupí například Voxel, Vladimír Mišík & ETC, Vaťák (Kabát Revival), Benjaming´s Clan nebo Bára Poláková. Ta před nedávnem vydala nové album a do povědomí veřejnosti se dostala zejména písněmi Kráva a Nafrněná. Chybět nebude ani bezmála šedesátičlenný symfonický orchestr Police Symphony Orchestra. Návštěvníci si opět budou mít možnost vyzkoušet lidský stolní fotbálek a užít si sobotní den jaksepatří.