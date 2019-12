The Second Chapter TOUR - Pipes and Pints / Pec pod Sněžkou

Pipes and Pints se vrací do Klondiku v rámci svého turné The Second Chapter ke své stejnojmenné nově vydané desce.

Jako support se představí Benjaming's Clan. Bude to pořádný celtic-rockový večírek ostatně obě kapely v tom mají praxi - před dvěma lety to bylo nadupaný v Uffu v Trutnově. Jsme opravdu zvědavý, jak se vyvede Pec co vy?



Pipes and Pints ( cz / irl ) - melodický celtic rock and roll se zvukem skotských dud. Pět osobností tvoří společně jedinečný hudební mix, který se nebojí žánrové pestrosti. Jedno základní pravidlo platí vždy, hrát se musí s takovým nasazením, jako kdyby nebylo žádné zítra!



Tvorba Benjaming's Clan je ovlivněna keltskou hudbou, do toho všeho patří punk-rockové kořeny, drtek folku, popu a tím vzniká ojedinělý styl, který se dá nazvat Celtic pop rock. K hudbě Benjaming’s Clan neodmyslitelně patří skotské dudy, housle, banjo, akordeon, irské fujary, trumpeta a několik dalších hudebních nástrojů. Díky energické hudbě Clanu nezůstanete v klidu stát!

Drž PEC