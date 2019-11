Králíky a jejich okolí mají bohatou betlemářskou historii, která sahá až do osmdesátých let 18. století a byla úzce spjata s poutním místem Hory Matky Boží. Výrobou figurek do typických králických betlémů se zabývaly celé rodiny a byl to jejich zdroj obživy v zimních měsících. Králické betlémy a jednotlivé figurky se prodávaly na trzích na celém našem území a také se vyvážely do zahraničí. Králické figurky tak ovlivnily nejen řezbáře z blízkého okolí ale v celé Evropě.

Největší rozkvět zažily v 19. století a v první polovině 20.století. Po druhé světové válce a politických změnách následujících let začala tradice upadat a až na výjimky několika řezbářů již nebyla předávána. V současné době je několik řezbářů, kteří pracují stejnou technikou. Mimo jiné i Josef Komárek z Hradce Králové, který je Nositelem tradice lidových řemesel v oboru řezbářství – řezba králických figurek a betlémů 2015 a v roce 2014 byl oceněn Zlatým kolovratem. Pana Komárka můžete vidět při tvorbě králických figiurek pod dvě soboty (30.11. a 14.12.) přímo v expozici muzea.