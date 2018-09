Jinčí Čin 2018

Jinčí čin je vedlejší program festivalu Jičín - město pohádky. Věnuje se práci s veřejným prostorem - objevuje a oživuje opomíjená místa Jičína. Letos se zaměří na prostor panelových sídlišť.

Ta jičínská oživí kulturním programem, přespolní připomene v sérii přednášek a workshopů. Potřebujete-li přednášky tlumočené do znakové či libovolné jiné řeči, máte-li omezení, požadavky či připomínky, dejte nám vědět, pokusíme se to vyřešit! Vítáni jsou VŠICHNI. Vstupné na festival NENÍ.

ČTVRTEK 13. září, BUDOVA BÝVALÉHO VZP NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ (Budova bohužel zatím není bezbariérová - přesně proto proběhne její rekonstrukce!) 16:00 Slavnostní zahájení hostinou 16:30 Vstupujte jednotlivě! / divadlo 17:30 Představení budovy bývalého VZP / přednáška 18:00 Michal Kohout: Panelová sídliště - architektura, urbanismus / přednáška 19:30 Billow / koncert 20:30 Lukas Landa / koncert 22:00 Fenomén panelových sídlišť / promítání

PÁTEK 14. září, SÍDLIŠTĚ NOVÉ MĚSTO (Vnitřní prostory bunkru, kde bude probíhat většina programu, bohužel bezbariérové nejsou. Dílny i bleší trh ale budou probíhat venku v okolí bunkru, jsou tedy dostupné všem.) V okolí bunkru... 15:00 Postav si sídliště / tvořivá dílna 15:00 Breakdance / exhibice a pohybová dílna 16:00 Graffiti / tvořivá dílna Uvnitř bunkru - místnost vedle nízkoprahového klubu Exit (vchod vedle pošty) ... 16:00 Ondřej Špaček: Sídliště a lidé / přednáška 17:30 Jičínské sídliště Nové město Jih (Ne jen dospělí bydlí na sídlišti) / premiéra 17:35 Podoba jičínských sídlišť - současnost a budoucnost / diskuze 19:00 Antonín Brinda: Město a moc /přednáška Restaurace Rento... 20:00 Quatro boys Jičín / koncert 21:30 Dj Sestra / Dj párty 23:30 O vaše chodníky nestojíme / zážitková procházka Celý den Bleší trh, Literatura na šňůře

SOBOTA 15. září, SÍDLIŠTĚ HUSOVA, PARK U RYBNÍKU ŠIBEŇÁK (Veškerý sobotní program je přístupný bezbariérově.) Bývalé hřiště, budoucí parkoviště u stadionu... 13:00 Fotbal vs. parkoviště / sportovní turnaj 14:30 The Limping Unicorn: P.A.X. / Guerilla / taneční představení a workshop Palouček za Billou... 15:00 Výroba ptačích budek / tvořivá dílna 15:00 Obalátka / recyklační dílna 16:00 Přednáška - překvapení 16:00 Martin Vlček: Jaký to nádherný svět! / divadlo 17:30 Hana Řepková: Panelová sídliště a potřeba památkově je chránit / přednáška U rybníku Šibeňáku... 19:00 Metastavy / koncert 20:30 Světla nad paneláky/ ohňostroj 21:00 Ventolin / koncert 22:30 François Svalis / koncert 00:00 Ližse / performance