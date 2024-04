Sportfilm - Festivalové ozvěny Trutnov

Sportovní fanoušci v Královéhradeckém kraji se mají na co těšit! Vůbec poprvé přijede do města Sportfilm Festival Liberec, který přiveze to nejlepší, co ze sportovních filmů nabídl divákům v roce 2023. Festivalové ozvěny Sportfilm Festivalu Liberec se letos premiérově vydávají na cesty a přinesou sport, kulturu a zábavu i do Trutnova. Zájemci všech generací si tak mohou užít celodenní maraton se sportovními hvězdami. Chybět nebude oblíbený parkour, téma duševního zdraví, zlaté Nagano i vzpomínka na legendu Věru Čáslavskou. Festivalové ozvěny se uskuteční v pátek 10. května v kině Vesmír. Vstup je zdarma.

„Připravili jsme pro naše příznivce tzv. Festivalové ozvěny – jednodenní program plný filmů, besed, výstav a záznamů z konferencí. Nabídneme speciální bloky pro děti, seniory a dospělé, aby si každá generace našla něco pro sebe,“ představuje projekt ředitelka festivalu Renata Balašová.

Děti se mohou během dopoledního programu pro školy těšit na filmy jako Foul play on sustainability, o udržitelnosti ve sportovním odvětví, nebo Paris: Mecca of ParCour, snímek o dobrodružné výpravě několika parkouristů. Filmovou přehlídku pak doplní sestřih besedy na téma Mental Health. O duševním zdraví ve sportu si povídala lyžařka Šárka Strachová se zajímavými hosty – Gabrielou Soukalovou, tenistkou Helenou Sukovou a basketbalistkou Ilonou Burgrovou. Dále se mohou těšit děti na zajímavý sestřih České televize o životním příběhu Věry Čáslavské.

Odpolední blok pro rodiny nabídne film Děti Nagana, při kterém si společně mohou všichni připomenout zlaté časy našich hokejistů. Den zakončí projekce filmu Martin Škrtel: Buď, alebo z fotbalového prostředí.

Nedílnou součástí festivalových ozvěn bude i výstava fotografií manželů Zátopkových z celé jejich úspěšné olympijské kariéry.

Celodenním program diváky provede sportovní novinář a komentátor České televize a současně programový ředitel Sportfilmu Jakub Bažant. Těšit se mohou fanoušci zejména na jeho besedu s hercem Zdeňkem Piškulou, který si zahrál ve filmu Zlatý podraz, vítězný snímek Sportfilmu 2019.

Pojďte společně s námi nasát atmosféru filmového festivalu. Pro všechny návštěvníky bude vstupné zdarma a rezervaci míst v sále je možné provádět na emailu: rezervace@sportfilm.cz