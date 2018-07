Trutnovské pivní slavnosti jsou zaměřené na originální a oblíbené minipivovary z celé ČR, doplněné o tradiční lokální výrobce piva.

DOPROVODNÝ PROGRAM Hudební produkce na hlavní scéně bude doplněná o bohatý a neobyčejný program v podobě originálního dětského městečka, promítání dokumentů s pivní tematikou, přednáškami z pivovarnictví a sladovnictví a to jak pro odborníky, tak i pro laickou veřejnost. Dále pak na divadelní představení, workshop a dílny, hlasování o nejoblíbenější pivo slavností a mnoho dalšího.

LETNÍ KINO V AMFITEÁTRU Zveme Vás na znovuotevření areálu a oživení tradice promítání v letním kině v přírodním amfiteátru. Při příležitosti pivních slavností budete moci zhlédnout legendární film POSTŘIŽINY, který se věnuje mimo jiné lásce k pivu a odehrává se v kulisách pivovaru. A jak se ve filmu praví: „Vaše podlomené zdraví,pivo upevní a spraví.“ Vstup zdarma a pouze branou z ulice Sluneční stráň (občerstvení zajištěno; bez možnosti vstupu s vlastním alkoholem a občerstvením).

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL Můžete se těšit na přednášky o pivu, dokumenty a malou expozici. Přednášky a besedy povedou odborníci z pivovarnických škol a odborné veřejnosti. Přítomné pivovary budou mít možnost představit své produkty a blíže návštěvníky seznámit s jejich příběhem, filozofií a výsledky své práce.

SLÁDKOVO DĚTSKÉ MĚSTEČKO V rámci dětského městečka bude připraven bohatý program s částí soutěžní ve škole sládka z Trautenberku a částí tvůrčí s rozličnými workshopy. Připraveny budou výtvarné dílny, sítotisk - výroba triček, tašek, zástěr, dále pak výroba chmelových čajů a šamponů, výroba podtácků a mnohé další. Dalším velkým lákadlem bude loutkové divadlo KAKÁ s představením pro malé i velké: MINIMAX A MRAVENEC. Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdybyste byli na jeden den maličcí jako mravenci? Co byste si chtěli užít? Na co byste asi museli dávat pozor? Přežili byste vůbec jeden jediný den? Pohádka Minimax a mravenec vám právě jeden takový den, jednoho neobyčejného chlapce, ukáže (začátek 14.30 a 17.30 hodin).