Jak jsme chodívali do školy - výstava na hradě Bítov

JAK JSME CHODÍVALI DO ŠKOLY, 1880–1918–1980. Výstava mapuje školství a výuku v období let 1880–1980. Při příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa bude část výstavy věnovaná také roku 1918 a vlastenectví. K vidění bude spousta školních pomůcek, učebnic, obrazů, map a vybavení školních tříd. Děti si budou moci vyzkoušet psaní namáčecím perem, případně se vyfotit ve starých školních lavicích v instalované třídě.

Vstupné je zahrnuto ve vstupném na okruhy č. I. až IV. v otevírací době hradu.

Otevírací doba:

Duben a říjen od 9 do 16 hodin. Pouze o sobotách, nedělích a svátcích. Ve všední dny jen pro předem ohlášené, rezervované výpravy. Čas nástupu na prohlídku určuje pokladní. První prohlídka v 10 hodin.

Květen, červen a září denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Červenec a srpen denně kromě pondělí 9 do 18 hodin.