Tribute to Iron Maiden – Blood Brothers

Naši kamarádi z Ukrajiny, přímo hladoví po britských idolech ve své zemi, se rozhodli, že vezmou kytary do svých rukou a zaženou hlad alespoň nějak. Ke svému milému údivu byl jejich výsledek tak skvělý, že získali i oficiální uznání a jsou považování za nejlepší světový IM tribute band. Jejich koncerty jsou tak dobré, že by dokázali vzbudit i mrtvolu. Jejich skvělá vystoupení stojí na neobyčejném umění pětice mágů, co zasvětili život muzice Iron Maiden. To pro diváky vytváří neobyčejnou atmosféru, kde se cítí skoro až jako součást legendární britské show.