Valtická barokní noc 2017

Přijďte si vychutnat baroko všemi smysly. Postavy commedia dell´arte ožijí a provedou návštěvníky Valtickou barokní nocí. Zámecký areál se v čase přenese do barokní Francie nebo do zvuku středověkého chorálního zpěvu, své návštěvníky zapojí do výuky barokních tanců či do víru pouličních komediantů.

Program vyvrcholí malou zahradní slavností s letně střiženým občerstvení, nabídkou regionálních vín a závěrečným ohňostrojem.