Budoár staré dámy - Stará Pekárna - 5.10.2017 v 20:00

Hlasitá poetická kapela z Brna s naléhavými písněmi v čele s Martou Kovářovou... Kapela existuje už od roku 1998. Z původně tří dam v kapele dodnes zůstala jedna, zpěvačka Marta. Ta by ovšem chtěla hrát až do důchodu, až do osobního naplnění názvu kapely.

Jejich písně uvolňují místně tísně, sny se s nimi zdají i ve dne a dno nikdy není tak existenciálně tvrdé, aby se při dopadu nebylo možné odrazit do vesmíru. Budoár obývají: Marta Kovářová - hlas, kytara Marek Laudát - kytara, hlas Tomáš Ergens - baskytara, hlas Ladislav Šiška - bicí. Budoár je považován za pokračovatele tradic brněnského alternativního rocku.

Jejich styl je snadno rozpoznatelný díky energickému dívčímu hlasovému projevu, zpěvným melodiím, poetickým textům a neobvyklému ohýbání českých slov.