Food Truck Sraz Hodonín 2024

Více než 20 malovaných autíček přijede 18. a 19. května na Masarykovo náměstí do Hodonína a nabídne svým návštěvníkům to nejlepší, co aktuální food trucková scéna nabízí. Nebude chybět pestrý program pro všechny a velkou novinkou bude Spanilá jízda amerických vozů.

Food Truck Sraz bude zahájen v sobotu v 11 hodin a v neděli v 10 hodin a potrvá až do pozdějšího večera. Návštěvníci ochutnají pestrou nabídku pokrmů z české i zahraniční kuchyně.

Těšit se mohou na chutné burgery mnoha druhů včetně smash burgerů i vegetariánských verzí, voňavá žebírka, skvělou italskou pinsu, klasiku fish&chips, kachničku v latě a bao knedlíčky, originální řecké speciality, mexické quesadillas i plněné pizzatini.

Milovníci sladkého ochutnají bohatý výběr zmrzliny, bublinkové waffle a další dobroty.

„Opět přijedou GULE food truck s nabídkou chutných tvarohových koblížků. GULE znamená Gastronomie Umožňující Lidem Existovat. Jedná se o sociální podnik zaměstnávající lidi se zdravotním znevýhodněním. Podpořme je společně,“ zve na akci spolupořadatel Lukáš Lauman z Backstage agency.

Žízeň zažene vychlazené pivečko vydávané speciálního Beerjetu, domácí limonády, lahodná káva, míchané alko i nealko nápoje a relax zóna Backstage baru.

V sobotu odpoledne na podiu vystoupí skvělí muzikanti Mario Šarapovič a Vojtěch Šňupárek a v podvečer náladu rozproudí oblíbená kapela Křídla.

Exkluzivně při této akci shlédnete v sobotu tzv. Spanilou jízdu – průjezd amerických vozidel a v neděli se lidé mohou těšit na kapelu Legendy se vrací a nejmenší na dětskou show alá Tlapková patrola.

Nebudou chybět skákací hrady, soutěže a mnoho další zábavy pro všechny věkové kategorie. Celým víkendem provede zkušený moderátor Filip Bartek. Vstupné je pro všechny zdarma.