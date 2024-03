PONOŘ SE aneb oslava 3. narozenin divadla DIP

13:45 – 14:45 – JE TU MÍSTO?

interaktivní představení pro děti 6+

Škola. Lavice. Spousta nového. Musíš se všechno naučit. Přečti, napiš, spočítej. Řekni to přede všemi, najdi si kamarády a hlavně buď v pohodě. Není to lehký úkol, že?

Hravá pohybová inscenace ukazuje, jak na děti může působit školní prostředí. Že těžké není jen počítat, ale i promluvit před celou třídou, že stěžejní není jen naučit se psát, ale naučit se komunikovat, najít si kamarády a najít si své místo v kolektivu. A přestože to není snadné, tak právě tady vznikají první pevná přátelství. A to za to stojí.

Inscenace je interaktivní. Dovoluje dětem vstupovat do některých situací a vcítit se do nich.

14:45 – 16:45 – WORKSHOPY NA TÉMA – PONOŘ SE!

Pět stanovišť rozmístěných po areálu Nové Zbrojovky v okolí Industry. Stanoviště, kde se jak děti, tak dospělí mohou ponořit do svých pocitů a dát prostor svému kreativnímu já.

16:45 – 18:00 – KNIHA DŽUNGLÍ – BÍLÝ LACHTAN

interaktivní divadelní zážitek pro děti 6+

Kotík je jediný žijící bílý lachtan. Jeho druh je ohrožen chamtivými lidmi, kteří vraždí lachtany jen pro jejich kůži. Proto se rozhodne vzít osud všech lachtaních druhů do svých ploutví. Poznává mořský svět a hledá svobodnou zemi pro lachtany, kam se nikdy žádní lidé nedostanou. Místo, kde vládne příroda.

Inscenace zpracovává povídku z Knihy džunglí od Rudyarda Kiplinga Bílý lachtan.

Diváci prochází příběhem, mohou se zapojit, jednat a společně s hlavní postavou, bílým lachtanem Kotíkem, poznávat hloubku moře, svobody a možná i samotného života.