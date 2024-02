Sladké mámení aneb Kvítek mandragory je muzikálová komedie s překvapivou detektivní zápletkou a ještě překvapivějším rozuzlením.

V sázce je mnohé! Dopadení šéfa podsvětí, obrovský balík peněz a vzácný diamantový šperk, ale též síla přátelství. Téměř nic není tak, jak se na první pohled zdá a kdo se směje naposled, ten se zaručeně bude smát nejlíp.

I úspěšný policejní komisař se může octnout někdy v úzkých. Podobně jako hlavní hrdina muzikálu, Jiří Deml, který ačkoli je uznávaný profesionál, je stále na štíru s penězi. Musí platit vysoké alimenty na dceru Magdu, která se dostala na ne úplně laciný studijní pobyt do Skotska, jeho nemocná matka nutně potřebuje nadstandardní lékařskou péči a aby bylo ještě hůř, má na krku svérázného bratra Jakuba stiženého hypochondrií. Ke všemu se mu nedaří dostat za mříže majitele nočního klubu Lukeše.

Nová naděje na dopadení obávaného zločince svitne ve chvíli, kdy se komisař Deml od informátora Wolfa dozví, že Lukeš má zprostředkovat ruské mafii prodej drahocenného briliantu známého pod názvem "Цветок мандрагоры" (Kvítek mandragory). Jenže informátor je vzápětí nalezen mrtvý. S Kvítkem mandragory v něm ožije vidina dopadení arogantního milionářského bosse a zároveň řešení své finanční tísně. Překročí pomyslný Rubikon a rozhodne se zmocnit vzácného šperku na vlastní pěst. Pomáhat mu v tom má jeho bratr Jakub a bezdomovec Quido Machulka, bývalý Lukešův komplic, kterého ovšem Lukeš dostal na dno. Ačkoli Jiří Deml před svou kolegyní Sylvií Richterovou a dalšími spolupracovníky i nadále předstírá intenzivní policejní vyšetřování, ve skutečnosti už spřádá plán na loupež století. A protože okrást zloděje není žádná hračka, napadne Demla ďábelský krycí manévr: Trojice novopečených lupičů musí naprosto změnit svou mužskou identitu a proniknout do Lukešova nočního klubu v přestrojení za zpěvačky. Jen tak lze zaručit, že akce bude úspěšná a pachatel neznámý. Jenže přesvědčit své parťáky k bláznivému a nebezpečnému činu není pro Demla úplně jednoduché. Bude třeba se nejen perfektně nalíčit a vejít se do ženských šatů, ale také proniknout do tajů nasazování dámských punčoch a chůze na podpatcích, změnit hlas, nacvičit pěvecké číslo a v neposlední řadě se vyrovnat i se zájmem nečekaných obdivovatelů. Navzdory pečlivé přípravě se původní plán nakonec poněkud vymkne a vše se náhle pořádně zkomplikuje...