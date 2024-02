Velikonoční otevřené sklepy 2024, Čejkovice

POSLEDNÍ VSTUPENKY ZA AKČNÍ CENU! Vinaři z Čejkovic, z.s. Vás zvou na Velikonoční otevřené sklepy do Čejkovic. Prvních 800 vstupenek do konce února za akční cenu 799 Kč! Poté za standardní cenu 999 Kč. https://www.smsticket.cz/vstupenky/41979-velikonocni-otevrene-sklepy-2024-vinne-sklepy-cejkovice Od 9:00 si můžete vstupenky zakoupit, případně vyzvednout z předprodeje, v Orlovně v Čejkovicích. Od 10:00 pro Vás otevřeme brány vinařství. V ceně vstupenky je neomezená konzumace vzorků a kupóny v hodnotě 400 Kč na nákup lahví. Projdete se malebnými zákoutími obce, kde budete mít možnost navštívit 16 rodinných vinařství. Můžete ochutnat bílá vína, svěží roséčka, uležená červená, případně frizzante a sekt.

Celkem lze ochutnat přes 200 vzorků z vinařství: • Víno Hnidák - http://www.vinohnidak.cz • Víno Drábek - https://www.vinodrabek.cz • Vinařství Jaroslav Pavka - https://www.vinopavka.cz • Vinařství Gertner - https://www.vinarstvigertner.cz • Vinařství Petr Novotný - https://vinarstvipetrnovotny.cz • Vinařství VITISBERG - https://www.vitisberg.cz • Vinařství Leoš Urbánek - https://vinarstviurbanek.cz • Vinařství Děd - https://vinarstvided.cz • Vinařství Plundrák • Vinařství Ing. Vratislav Hycl a syn • Vinařství Kotek - https://www.vinokotek.cz • Vinařství Radek Latík • Vinařství Pod Víchů • Vinařství Šťavík • Víno Němeček • Vínařství Kohút Při putování mezi sklepy se můžete občerstvit u několika stánků, v místních kavárnách a restauracích: Cukrárna U Polášků, Čejka café, Mexeso - street food, Vinárna U Templářských rytířů, Restaurace Kuželna, I need sushi, Víno Drábek - španělská paella, Dobroty z ulity, Snack bar - Na Pekárně, grilované sele a foodtruck s langošema apod. Pokud by Vás zradily nohy, můžete využít k přepravě mezi jednotlivými sklepy KONIBUS, který bude jezdit od 12:00. Jestli hledáte ubytování, pomůže seznam na stránkách obce. https://www.cejkovice.cz/sluzby-a-podnikatele/ubytovani-1/ Konec akce je naplánován na 20:00. Další den, v pondělí 1. 4. od 10:00 do 12:00, je možné zakoupit vína v jednotlivých vinařstvích. Nejnovější informace naleznete na události na Facebooku. https://www.facebook.com/events/750130037015950 Těšíme se na Vás! Vinaři z Čejkovic - https://www.vinarizcejkovic.cz