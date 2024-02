4. ročník festivalu ROCK CASTLE se letos uskuteční ve dnech 15. – 17. 8. 2024 v zámeckém parku v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ a soupiska dosud potvrzených kapel je už nyní velmi silná a slibná. Čeká vás opět fantastický festivalový závěr léta!

Potvrzené kapely ROCK CASTLE 2024:

AMON AMARTH, KREATOR, EPICA, KORPIKLAANI, AMORPHIS, FREEDOM CALL, AXEL RUDI PELL, DOKKEN, PRIMAL FEAR, BLOODBOUND, CREMATORY, XANDRIA, ELVENKING, HEIDEVOLK, ALL FOR METAL, SMASH INTO PIECES, MUSHROOMHEAD, TEMPERANCE, AD INFINITUM, NORTHTALE, ARION, ANKOR, ATTRACTIVE CHAOS, DRAMA NOIR, REDSPHERE, SHADOW OF NIX, MIXED UP EVERYTHING, FORREST JUMP, DARK GAMBALLE, ALIA TEMPORA a další.

Zveme vás na 3 skvělé letní dny, do překrásného parku u zámku v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ, kde uslyšíte tu nejlepší muziku, a uvidíte mnoho energií nabitých show, užijete si spoustu zábavy a příjemných chvilek.