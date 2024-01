Jak na přechody hor - víkendový kurz jak se připravit na vícedenní treky

Láká tě svobodné putování s batohem, horské vyhlídky a noci v přírodě, ale nemáš moc zkušeností? Nevíš, co si na trek zabalit, aby tě krosna nepřibila k zemi, ale zároveň ti nehrozil hlad a zima? Váháš, zda opravdu vyrazit a jestli si poradíš s obvyklými výzvami, které hory přináší?



Právě pro tebe chystáme tenhle kurz, kde záživnou formou předáváme své zkušenosti z mnoha let na cestách. Co tě čeká ve zkratce:

Víkend nabušený praktickými tipy, díky nimž se nebudeš bát vyrazit a zároveň si své dobrodružné výpravy užiješ mnohem bezpečněji a víc na pohodu.

Jedinečný zážitek – spoustu věcí si skutečně vyzkoušíš a osaháš.

Seznámíš se s fajn lidmi a třeba i s novými parťáky do hor.



Co tě naučíme



Je jasné, že své dovednosti budeš muset vybrousit mnoha horskými přechody a za víkend z tebe neuděláme supermana. Ale ukážeme ti aspoň základy a to, co považujeme za nejdůležitější postřehy. Věnovat se budeme následujícím tématům:

Jak naplánovat horský přechod s ohledem na začátečníky.

Jaké vybavení není radno podcenit a co naopak můžeš s klidným srdcem nechat doma.

Jak správně sbalit a nastavit batoh.

Jaké jídlo si vzít a co dobrého se dá uvařit v polních podmínkách.

Jak najít vhodné místo na spaní, jak postavit různé typy přístřeší a na co si při nocování v horách dát pozor.

Projdeme si základní vybavení lékárničky.

Bezpečnostní tipy a prevenci před nejčastějšími problémy s nimiž se na treku setkáš.

Skamarádíš se s mapou a vyzkoušíš si práci s navigačními aplikacemi.

Co tě čeká, pokud se chystáš na nějaký ultradlouhý přechod jako je Pacific Crest Trail nebo Via Dinarica.

Na co dalšího se ještě můžeš těšit



Příjemný víkend v krásné přírodě - pokud nebudou padat vysloveně trakaře, jednu noc a část obou dní strávíme venku.

V praxi si vyzkoušíš užitečné dovednosti, které se ti na treku budou hodit.

Osaháš si vybavení, které sami používáme.

Seznámíš se s partou dalších nadšenců, kteří mají blízko k horám a dobrodružství. A třeba to bude začátek velkého přátelství...

Na celý víkend nás budeš mít pro sebe a - pokud ji budeme znát - dáme ti odpověď na jakoukoliv zvídavou otázku.

Všechny podrobnosti o kurzu i jeho pořadatelích najdeš na webu Za horami.cz