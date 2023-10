Svatomartinské čtení a tvoření

Maluj jako Jan Kudláček a vyzkoušej si, jak ilustroval dětskou knihu Bílá zima, kterou si zamilovaly děti po celém světě. Nejprve nahlédneme do knihy a necháme na sebe působit kouzlo zasněžených zimních dnů a nocí.

V druhé části programu si děti vyzkoušejí práci s modrým inkoustem, solí a zmizíkem. Vytvoříme zasněženou krajinu v noci? To už možná necháme na malých umělcích. Pro děti od 3 do 99 let. Lektoři a materiál jsou již v ceně.