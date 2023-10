Garage & Tony Ducháček

Garage and Tony Ducháček – mohykáni naší hudební a undergroundové scény s charizmatickým zpěvákem Tony Ducháčkem. Co je potřeba říct víc?

Kapela vznikla v r. 1979, v současné sestavě (Tony Ducháček – zpěv, Honza Macháček – kytara, zpěv, Honza Pokorný – sólová kytara, David Fikrle – baskytara, René Starhon – bicí) spolu hraje od r. 2019. Jejich hudba nám dodávala sílu v těžkých časech, jejich koncerty v klubu Na Chmelnici byly legendární. Písničky a hudba Garage jsou založené na osobnosti zpěváka Tonyho Ducháčka, který je také autorem většiny textů založených na unikátním periferním slangu. Hudba Garage je hlasitá a má grády, je znát, že je to pořád baví. Garage neztratila nic ze své síly, pořád má co nabídnout, není jen odleskem byvší slávy. Nabízí přitom přesně to, co se od ní čeká, což ovšem u legendy není nedostatek, ale přednost.

Přijďte na božského Tonyho s jeho monotónním zpěvem a rock’n’rollové kytary, prostě Garage!