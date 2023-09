dramatizace slavného románu jazzového věku, česká premiéra

Svůj nejznámější román Velký Gatsby (The Great Gatsby) napsal představitel tzv. ztracené generace v roce 1925. Již tedy bezmála sto let opulentní večírky záhadného pana Gatsbyho uchvacují generace nových čtenářů, ale také filmových a divadelních diváků. Americký spisovatel a scenárista, autor jazzového věku Francis Scott Fitzgerald (1896–1940) je považován za jednoho z nejlepších amerických romanopisců 20. století. Syn irských přistěhovalců se v roce 1918 zamiloval do jižanské krásky a dcery soudce Zeldy Sayrové, která si ho ale odmítala vzít, dokud nebude finančně zajištěn. Po marných pokusech najít práci v reklamních agenturách či novinách se Fitzgerald zavřel doma a během několika měsíců napsal román Na prahu ráje (This Side of Paradise) – autobiografický popis svých princetonských let. Kniha vyšla v březnu 1920 a krátce po svém vydání se stala kulturní senzací. A tak se Francis mohl v dubnu 1920 se Zeldou oženit a usadili se v New Yorku. Město a jeho obyvatelé se mu tak stali inspirací pro další tvorbu (Krásní a prokletí, Něžná je noc, Poslední magnát, Povídky jazzového věku etc.)

V románu Velký Gatsby popisuje obyvatele Long Islandu dvacátých let i s jejich bohémským způsobem života. Z pohledu středostavovského mladíka Nicka Carrawaye předvádí povrchnost mladé generace zbohatlíků, kouzlo peněz a omamný pocit bohatství. O panu Gatsbym nikdo neví téměř nic a o tom, jak přišel k majetku, se šíří fantastické zvěsti. Postupně se vysvětluje, proč je Gatsby na ostrově a co je vůbec zač, a začíná se odhalovat příběh plný vášně, lásky i zklamání a vše směřuje k tragickému konci. „Vždycky, když dostaneš chuť někoho kritizovat, vzpomeň si, že všichni lidé na tomhle světě neměli takové výhody jako ty.“ Věta, kterou začíná román i jevištní adaptace, ukazuje směr, jakým se Nick Carraway vydává do světa, v němž i přesto, že peníze jsou „až na prvním místě“, vítězí nakonec láska.

Dramatizace Simona Levyho byla poprvé uvedena v americké Minnesotě v roce 2006 a jde o první adaptaci, na kterou Fitzgeraldova pozůstalostní agentura poskytla výhradní práva a byla následně uváděna po celé Americe i po celém světě. My ji nyní uvedeme v české premiéře v režii Petra Gazdíka.

