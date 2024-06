Dvacet let hudební scény - na začátku října roku 2024 uplyne rovných 20 let od chvíle, kdy diváci poprvé usedli do hlediště nového sálu Hudební scény Městského divadla Brno, jež byla postavena jako technicky nejlépe vybavené divadlo v Evropě a vysoké nároky na moderní standardy a technické zázemí si stále udržuje a rozšiřuje o další špičková vybavení.

Na seznam premiér zde uvedených každý rok přibývají nové tituly, ať už se jedná o klasické muzikály, velkoformátově pojaté činoherní inscenace, koncerty, nebo o zcela původní díla současných autorů vytvořená přímo pro tuto scénu, jak bylo již při jejím vzniku deklarováno. Oslavy tohoto význačného jubilea budou doprovázeny celou řadou mimořádných událostí a významných počinů včetně výstavy a vydání obsáhlé výpravné publikace a vyvrcholí tímto jedinečným rekapitulačním koncertem, během něhož v podání početného orchestru a členů našeho divadla zavzpomínáme na tituly, které byly na magickém jevišti Hudební scény v průběhu její dvacetileté historie uvedeny.

Zdroj fotky (Dvacet let Hudební scény): Městské divadlo Brno