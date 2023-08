The Addams Family

Tajemný ponurý dům v ústraní kdesi za městem blízko hřbitova. Tady žije poněkud svérázná rodina Addamsů, jejíž členové si libují ve strašidelném až morbidním humoru. Jejich nejoblíbenější barva je černá a za nejkrásnější věc na celém životě považují smrt. Každodenní hrůzostrašná rutina Addamsovy rodiny se však razantně změní, když si mladá Wednesday přivede svého nového přítele Lucase. Ba co víc? Na návštěvu do této démonické domácnosti mají zavítat i Lucasovi rodiče a zamilovaná Wednesday, která je jako vyměněná, požaduje po svých příbuzných, aby se chovali normálně. Jako normální lidé – tedy úplně jinak, než na co jsou zvyklí. Při společné večeři, kde dochází ke spoustě trapných výstupů, nakonec Wednesday, aby uklidnila situaci, oznámí, že se budou s Lucasem brát, což se všemi teprve pořádně zamává…

Členové podivné rodiny Addamsovy se poprvé objevili v roce 1938 v komiksu Charlese Addamse a jejich příběhy vycházely pak v časopise The New Yorker pět desetiletí až do autorovy smrti v roce 1988. Charles Addams za svůj život nakreslil přes 1 300 komiksů. V šedesátých letech se pak oblíbené postavičky dostaly i na televizní obrazovky v hraném seriálu, kde získaly jména, která jim zůstala dodnes. Následovalo pak několik animovaných seriálů a také celovečerních hraných filmů. Prozatím poslední animovaná filmová verze příběhů strašidelné i zábavné rodiny měla premiéru v roce 2019, v roce 2021 pak následoval druhý díl. V roce 2022 uvedla streamovací společnost Netflix s ohromným úspěchem prvních osm dílů seriálu Wednesday (režie Tim Burton, Gandja Monteiro a James Marshall). Seriál o chytré, sarkastické a trochu bezcitné slečně Addamsové má pokračovat druhou řadou v roce 2023.

