První rande

muzikálová komedie o krizi mezilidských vztahů, evropská premiéra

Co všechno se může stát na prvním rande naslepo? O čem mluvit? O práci, o bývalých partnerech, o vlastních obavách, zklamáních? Není to k zbláznění: přemýšlet o tom, zda je pro vás ten druhý dost dobrý a jestli vy jste dost dobří pro toho druhého – a u toho se snažit uvolněně bavit? A hlavně – kdo má nakonec zaplatit účet?

Půvabná a něžná muzikálová komedie trojice mladých amerických autorů se s velkým ohlasem hrála před sedmi lety na Broadwayi a posléze její úspěšné cesty vedly do Tokia, Buenos Aires či Melbourne. Kromě chytlavých a melodických písní za to nepochybně mohla i osobitá forma tohoto vynalézavého komorního muzikálu. Do prvního rande mile plachého manažera Aarona a atraktivně rázné „tvrďačky“ Casey zde totiž originálně promlouvají všechny „hlasy v hlavě“, které si oba po lásce toužící přináší na schůzku s sebou. Ať je to Caseyina sestra se svými promluvami o tikajících biologických hodinách a Caseyině špatném vkusu na muže nebo Aaronova expřítelkyně Allison, která pro něho představuje trvalé manželské trauma. K tomu připočtěte naštvaného Reggieho, Caseyina kamaráda gaye, připraveného na telefonu „vysekat“ Casey z nepovedené schůzky, nebo třeba sbor Aaronovy židovské rodiny, který ho v jeho fantazii přichází varovat před sblížením s dívkou jiné víry. Je pak jasné, že je zaděláno na chytrou zábavu, v které se – byť to tak zpočátku nevypadá – nakonec potvrdí, že se protiklady opravdu přitahují…

Tuto noblesně zábavnou romantickou komedii, kterou uvedeme v evropské premiéře, režijně uchopí ředitel našeho divadla Stanislav Moša.