Hra která se zvrtla

Akademická divadelní společnost je soubor sice amatérský a nevelký, ale zato nadšený. A svou nejnovější inscenací Vražda na Havershamském panství chce dát svému publiku to, co od poctivé anglické detektivky, odehrávající se na venkovském sídle ve dvacátých letech, očekává. Zavražděný šlechtic, elegantní komorník, mazaný postarší inspektor, podezřele se chovající příbuzní… Od začátku premiérového představení se však proti snaživým divadelníkům všechno spikne. Jedna vtipná nehoda střídá druhou a pod tlakem všichni začínají ztrácet nervy. Rekvizity nejsou na svých místech, kulisy se nečekaně hroutí, dveře nejdou otevřít, mrtvoly překvapivě ožívají a herci jsou fenomenálně neschopní. Ovšem zde platí nepřímá úměra: čím méně talentu, tím více vůle dohrát představení až do poslední opony, a to doslova za každou cenu. Podaří se nadšeným amatérům navzdory všem nepřejícím okolnostem divákům předvést, kdo skutečně zabil Charlese Havershama?

Báječně bláznivá komedie o nástrahách a pastech divadelního představení patří už devátý rok k největším hitům londýnského West Endu a získala Cenu Laurence Oliviera za nejlepší komedii roku 2015. V našem divadle tento nekompromisní útok na divácké bránice inscenačně uchopí náš stálý host, režisér Mikoláš Tyc.