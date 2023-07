Festival Špilberk- Reviens Bébel!

Kdo by neznal Jeana-Paula Belmonda, drsňáka, jehož pohrdavé oči, boxerský nos, smyslné rty a cynický pohled z něj učinily ikonu francouzské kinematografie. ČNSO s dirigentem Marcellem Rotou (synovcem proslulého italského filmového skladatele Nina Roty) připomenou melodie z nesmrtelných „belmondovek“ Bezva finta (hudba: Serge Franklin), Muž z Ria (Georges Delerue), Policajt nebo rošťák (Philippe Sarde), Dobrodruh, Strach nad městem, Profesionál (Ennio Morricone), Muž z Acapulca (Claude Bolling) atd. Program koncertu: SERGE FRANKLIN Bezva finta / Hold-Up (1985) GEORGES DELERUE Muž z Ria / L’Homme de Rio (1964) PHILIPPE SARDE Policajt nebo rošťák / Flic ou voyou (1979) CLAUDE BOLLING Borsalino (1970) ENNIO MORRICONE Dobrodruh / Le Marginal (1983) MARTIAL SOLAL U konce s dechem / À bout de souffle (1960) MICHEL COLOMBIER L’Alpagueur / Lovec hlav (1976) GEORGES DELERUE Velký šéf / Le Cerveau (1969) Muž z Hongkongu / Les tribulations d’un Chinois en Chine (1965) VLADIMIR COSMA Zvíře / L’Animal (1977) ENNIO MORRICONE Kořist / Le Casse (1971) Strach nad městem / Peur sur la ville (1975) Profesionál / Le Professionnel (1981) STEPHEN SONDHEIM Stavisky (1974) FRANCIS LAI Tělo mého nepřítele / Le Corps de mon ennemi (1976) VLADIMIR COSMA Eso es / L’As des as (1982) PHILIPPE ROMBI Muž a jeho pes / L’homme et son chien (2008) CLAUDE BOLLING Muž z Acapulca / Le Magnifique (1973) Český národní symfonický orchestr dirigent Marcello Rota