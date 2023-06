Tuning motor párty Vyškov

Můžete se těšit na: - Tuningové soutěže, Sprinty - ÚAMK - TMS o Mistra ČR 2023. Více info na www.tuning motor sprint.cz, - Show&shine Mothers SHOWCASE ,dB - Drag, DRIFT SHOW. Časový harmonogram: Pátek 14.7.2023 15.00.hod.- Otevření bran letiště 18.00.hod. - 20.00 hod. Volné sprinty 21.00.hod.- Noční tuning - srdečně zveme všechny nováčky i nedodělané projekty pro které máme připravené poháry. 23:00 KONCERT PIL C 24.00 hod. - DJ TDHS, CHOSSE MARTINEZ Vstup otevřen - NONSTOP Sobota 15.7.2023 08.hod. - budíček, ranní káva 9.00.hod. - 13.00.hod. - Registrace do soutěží 10.00.hod. - Volné sprinty ve 2- drahách 11.00.hod - 13.00.hod. - Registrace do sprintů, seriál ÚAMK - TMS o Mistra ČR 2023 10.00.hod. - Zahájení soutěží: - dB Drag - Mothers SHOWCASE 13.00.hod.- Drift show / FURT BOKEM 13.30.hod.- Závody odrážedel - pro děti dle kategorií o ceny ! 14.00.hod.- Měřené sprinty, Šampionát ÚAMK - TMS o Mistra ČR 2023 www.tuningmotorsprint.cz 16.00.hod. - Drift show 17.00.hod. - Slavnostní vyhlášení vítězů, jednotlivých soutěží, předání pohárů 18.00.hod. - Ukončení akce, možnost přespání na letišti do neděle! Časový program je orientační. Změna programu, vyhrazena! Vstupné: pátek 450,- osoba - platí na oba dny Sobota: 400,- osoba. Děti do 10 let zdarma. ZTP zdarma. Parkování v areálu letiště zdarma.