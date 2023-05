I Love You Honey Bunny | Tom Simon & Darkucle | Kabinet Múz

I Love You Honey Bunny vydali své druhé studiové album We Just Had A Wonderful Time. Deska vznikla na ose mezi Prahou a Amsterdamem v období pandemie. Podíleli se na něm producenti Koen van de Wardt (Klangstof) a Steven Graham Ansell (Blood Red Shoes). 30. 5. zahrají v brněnském klubu Kabinet Múz