18. ročník Mistrovství v řezu révy vinné

Rulandské bílé z viničného statku Chateau Bzenec. Právě tyto keře prověří 17. února 2023 zkušenost a zručnost účastníků Mistrovství ČR v řezu révy vinné 2023 – Memoriálu Jana Hajdy. Už po osmnácté jej pořádá Svaz vinařů ČR a společnost BS vinařské potřeby. Samotnou soutěž doplní také zajímavý doprovodný program. Po třech letech bude jeho součástí i odborná přednáška.

Zimní řez révy se řadí ke klíčovým pracím na vinici a jeho správné provedení má výrazný vliv na zajištění kvalitní úrody. Kdo u nás patří k nejlepším v této činnosti ukáže už pátek 17. února 18. ročník Mistrovství ČR v řezu révy vinné. Soutěžící zavítají do vinic Chateau Bzenec, kde budou mít za úkol prořezat keře odrůdy Rulandské bílé s rokem výsadby 2005 a vedením rýnsko-hessenským.

O hlavní trofej, Zlaté nůžky, se soutěžící utkají ve dvou kategoriích. Nejprve se do řezu pustí účastníci kategorie Elite, tedy ve věku od 21 let. Následně pak soutěžící kategorie Junior, která je určena pro studenty do 21 let včetně.

Každý soutěžící bude řezat 25 keřů révy vinné. Odborná porota bude posuzovat architekturu a čistotu keře, počet oček a kvalitu řezu. Rozhodující je kvalita řezu. Doplňkovým kritériem je pak rychlost řezu.

Pro účastníky mistrovství, hosty i odbornou veřejnost je zdarma připraven doprovodný program. Jeho součástí bude přednáška na téma Možnosti eliminace přenosu chorob kmínku révy řezem, se kterou vystoupí Martin Vrabec ze společnosti Biocont, prezentace partnerů soutěže i stylové občerstvení spojené s degustací místních vín.

Soutěž Mistrovství ČR v řezu révy vinné vznikla v roce 1993 jako neformální setkání vinařů. Postupně se z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších řezačů révy vinné, která má dobrý zvuk jak mezi vinaři, tak i odborníky z oboru vinohradnictví. Za 17 ročníků si akce získala velkou oblibu a v posledních letech se jí účastnilo pravidelně kolem osmdesáti soutěžících.

HARMONOGRAM AKCE

7:30-8:30 registrace soutěžících

9:00 začátek soutěže (kategorie Elite i Junior)

10:30 prezentace partnerů, občerstvení

13:30 vyhodnocení soutěže, předání cen

Více informací na www.vinarskepotreby.cz