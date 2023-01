kouzelný rodinný muzikál, česká premiéra

V roce 1988 vydal hvězdný anglický romanopisec Roald Dahl knihu, která se zařadila do dlouhého seznamu jeho oblíbených titulů pro dětského čtenáře, z nichž řadu znají i ti čeští: Jakub a obří broskev, Karlík a továrna na čokoládu, Fantastický pan Lišák, Obr Dobr či Čarodějnice. Příběh nese jméno podle své hlavní hrdinky. Matilda je sice ještě malá dívenka, která teprve nastupuje do školy, ale navzdory problematickému rodinnému zázemí je to nadmíru talentovaná holčička, která miluje čtení a také má neobvyklý magický dar telekineze. Díky svému speciálnímu nadání a laskavé povaze pomůže vyřešit osobní problémy slečny Honeyové, učitelky, u níž nalezne nejen pochopení pro svou čtenářskou vášeň, ale i potřebnou lásku a něhu, jichž se jí ve vlastní rodině nikdy nedostávalo.

V roce 1996 režisér, herec a producent Danny DeVito tento námět úspěšně uvedl na filmové plátno a knižní předloha tak znovu získala na popularitě. Tim Minchin, australský písničkář, komik a celoživotní fanoušek Roalda Dahla, se již v roce 1998 jako třiadvacetiletý mladík pokoušel od Dahlových dědiců získat práva na novou verzi oblíbeného příběhu, tehdy se mu to však ještě nepodařilo. Až o mnoho let později, v září 2009 oznámila Royal Shakespeare Company, že v zimě 2010 uvede ve Stratfordu světovou premiéru muzikálové adaptace Dahlovy Matildy, a to právě s písněmi Tima Minchina. Následovalo se všeobecným nadšením přijaté uvedení v roce 2011 na West Endu v Cambridge Theatre, které získalo devět nominací na prestižní cenu Laurence Oliviera a tu nejprestižnější pro nejlepší muzikál také obdrželo. Následovalo uvedení na Broadwayi a po něm další řada nominací a také pět proměněných cen Tony.

Režisér Petr Gazdík v české premiéře Matildy zajisté zúročí své zkušenosti s dlouholetou prací s dětskými herci, kteří mají v této inscenaci obrovský prostor, a i proto již nyní divadlo pracuje na jejich školení ve speciální muzikálové přípravce, která od začátku roku 2022 probíhá. Strhující podívanou slibují být i choreografie Carli Rebeccy Jefferson a vše k dokonalosti podtrhne hudební nastudování Dana Kalouska. Matilda je bezpochyby naprosto ojedinělá muzikálová událost, kterou by si žádný milovník tohoto žánru neměl nechat ujít. A věřte, budete ji chtít vidět vícekrát!

