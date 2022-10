Úvod do universálního učení je dvanáctidílný cyklus diskuzních večerů nad témy obsaženými ve dvanácti textech, dopisech.

Texty dopisů si můžete dopředu přečíst, stáhnout, nebo poslechmout na webových stránkách: {:cz}Úvodní kurz{:}{:sk}Úvodný kurz{:} | Lectorium Rosicrucianum

Besedy začínají 2. listopadu od 19 h do 20:30 h. Dále pokračují každou další středu. Je možné se připojit až do 3. dopisu, který bude 16.11. ve stejnou dobu. Místo konání je: Nové sady 4 (ve vnitrobloku, zvonek Lectorium Rosicrucianum), v Brně. Pokud bude o besedy zájem, bude cyklus pokračovat až do dvanáctého večera.

Kdo jsme?

Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum je v současné době článkem v řetězci škol mystérií, které existovaly od počátku historie lidstva a nepřetržitě na sebe navazovaly. Pomysleme jen na zasvěcující chrámy starého Egypta, Přední Asie, Řecka a středověké Evropy. Tyto školy, které většinou pracují skrytě, vystupují v dané době na veřejnost, aby spojily všechny lidi, kteří cítí, že kromě nám známého světa musí existovat ještě jiný svět, a kteří po tomto jiném, božském světě touží. Školy mystérií neboli duchovní školy těmto lidem zprostředkovávají univerzální učení moudrosti, v němž je skryta neměnná pravda. Duchovní školy odhalují hledajícím lidem, toužícím po poznání této pravdy, skrytý obsah mýtů, bájí a učení moudrosti svatých písem všech národů.

O čem jsou tato setkání? Zabývají se níže uvedenými otázkami pro praktickou každodenní spiritualitu a proměnu vědomí.

Víme opravdu, kdo jsme?

Známe svou pravou podstatu?

Víme, odkud přicházíme?

Proč jsme na Zemi?

Co se s námi stane po tomto životě na Zemi?

Kde se vzal tento svět?

Z jaké síly vznikl?

Jaká síla jej udržuje při životě a jak dlouho?

Známe či hledáme odpovědi na tyto životní otázky?

Ozývají se v hloubi srdce doteky čehosi věčného, nepomíjivého v nás samotných?

Pokud ano, můžete přijít.

